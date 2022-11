Com alta na covid, secretaria do Ministério da Saúde recomenda uso de máscara

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar a utilização de máscaras, diante do novo aumento de casos da covid-19, em especial por conta da circulação da sublinhagem BQ.1. A orientação foi feita em nota técnica da secretaria no domingo (14). O documento foi divulgado pelo portal Metrópoles.

De 6 a 11 de novembro, foram notificados 57.825 casos e 314 mortes por covid-19. A média móvel dos sete últimos dias é de 8.448 diagnósticos diários, o que representa um aumento de 120% comparado com a semana anterior. A média de óbitos teve crescimento de 28%, com 46 mortes frente a 36.

O órgão destaca na recomendação que a medida de proteção deve ser seguida especialmente por pessoas que tenham fatores de riscos para complicações da covid, citando imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. Também deve ser levado em conta se a pessoa teve contato com outros que tiveram casos confirmados de covid-19. Quem frequenta locais fechados e com má ventilação, aglomeração e serviços de saúde também deve retomar o uso da máscara, orienta a secretaria.

A nota também lembra a importância de manter a higienização frequente das mãos, lavando com água e sabão.

Leia a nota: