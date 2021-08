Com apoio da dupla Ba-Vi, DPE lança campanha para sensibilizar pais ausentes

O que você quer ser para seu filho? Um nome na certidão de nascimento? O valor de uma pensão alimentícia? As visitas nos fins de semana? Fotos nas redes sociais? É isso que faz de você um pai completo?

Com o objetivo de convocar os pais a recuperarem o tempo perdido diante da ausência na vida dos filhos, a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE) optou por uma campanha provocativa para intensificar a Ação Cidadã Sou Pai Responsável 2021, que contará com apoio da dupla Ba-Vi.

Deixando a rivalidade de lado, Bahia e Vitória também vão “chamar na xinxa” tricolores e rubro-negros para que eles não só reconheçam a paternidade, mas também sejam homens responsáveis e presentes nas vidas de seus filhos.

Além de divulgar entre os seus torcedores o número exclusivo para agendamento dos exames de DNA gratuito e reconhecimento de paternidade da DPE, Esquadrão e Leão vão entrar em campo com a faixa da campanha nos torneios que disputam: “Não seja só o pagador de pensão: participe da vida do seu filho”.

Com o slogan “reconhecer é obrigação, ser presente é decisão”, a campanha chama os pais a exercerem a paternidade de forma efetiva e afetiva.

A DPE também vai disponibilizar um atendimento especial para os homens que desejarem fazer o teste de DNA gratuito, uma das marcas da Ação Cidadã desde 2007.

Entre os próximos dias 9 e 20 de agosto, através do número 71 9104-2907, os supostos pais que desejarem dar esse passo importante para o reconhecimento da paternidade poderão agendar a data e o local do exame.

Há apenas dois requisitos: morar em Salvador ou Região Metropolitana e não ter registrado o nome do pai na certidão de nascimento do(a) filho(a). Neste caso, será necessário apresentar RG, CPF, comprovantes de residência da mãe e do suposto pai, e certidão de nascimento do(a) filho(a).

Histórico

Lançada em 2007, a Ação Cidadã Sou Pai Responsável tem a campanha de intensificação realizada anualmente em todo mês de agosto, devido ao Dia dos Pais.

O objetivo é, além de realizar os exames gratuitos, orientar famílias a respeito dos conflitos que envolvem a paternidade responsável e as relações familiares. Para tal, a Defensoria fornece orientações jurídicas, conciliação e mediação de conflitos.