Com apoio de Moro e MBL, Danilo Gentili articula candidatura para 2022

O apresentador Danilo Gentili está se movimentando em busca de viabilizar sua pré-candidatura à presidência da República em 2022. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o comediante tem um encontro neste sábado (10) com lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL).

De acordo com o jornal, o movimento vê com interesse popularidade de Gentili, que empatou com Luciano Huck em pesquisa de intenções de voto encomendada junto ao Instituto de Pesquisa e Estratégia (IPE) para presidente.

Dentre os líderes presentes na reunião devem estar o deputado federal Kim Kataguiri e o comunicador André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, ex-aliado da família Bolsonaro, segundo a nota publicada.

Além do apoio do MBL, a possível candidatura também ganhou o apoio de Sergio Moro, também ex-aliado de Bolsonaro e que, recentemente, foi julgado suspeito no julgamento de casos relacionados ao ex-presidente Lula. Em sua coluna na Revista Crusoé, ele afirma que Danilo Gentilli "teria seu voto", o que pode colaborar para reforçar o nome como um possível presidenciável.