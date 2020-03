Com apresentações presenciais suspensas, BTCA exibirá performances online

No mês em que completa 39 anos, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) terá de celebrar o aniversário de uma maneira diferente. As apresentações presenciais suspensas por medidas para enfrentamento da Covid-19 (Coronavírus), o grupo irá exibir gratuitamente em suas redes sociais parte do seu acervo de coreografias e videodanças.

Os espetáculos digitais poderão ser apreciados através do Facebook e do Instagram (@btca.oficial) do grupo. As apresentaçaõ serão sempre às quartas e sextas-feiras, das 10h à 0h. A estreia do projeto ocorre no próprio dia 1º (data do aniversário), com a disponibilização da íntegra de “A quem possa interessar” (2010), coreografia de Henrique Rodovalho.

Na lista de espetáculos do projeto #BTCAplay, às quartas-feiras, haverá, no dia 8 de abril, “Essa tempestade” (2012), coreografia de Cláudio Bernardo; nos dias 15, 22 e 29, serão peças integrantes do projeto “Endogenias” (2016): “Dê Lírios”, de Tutto Gomes; “Generxs”, de Leandro de Oliveira; e “Youkali”, de Konstanze Mello, respectivamente.

Na seleção de videodanças, às sextas-feiras, serão exibidos “Kick on taish too” (2014), de Alex Soares e idealização de Luiza Meireles, no dia 3; “Sob rasura” (2014), da mesma dupla de artistas, no dia 17; e “Voyeur do movimento: uma exposição de dança” (2016), concepção de Antrifo Sanches, Dina Tourinho, Evandro Macedo, Licia Morais e Paullo Fonseca, no dia 24.

“Um aniversário de 39 anos fica sempre como uma preparação para a chegada dos 40. Tínhamos planejado uma programação de comemoração que teve de ser interrompida por conta da situação mundial que estamos atravessando. Essa reclusão, no entanto, também tem sido produtiva, porque o que eu penso que alimenta o BTCA ao longo desses anos é a sua capacidade de se reinventar”, pondera Wanderley Meira, diretor artístico do BTCA desde abril do ano passado.

“Recebemos, este ano, oito novos bailarinos, e nossa comemoração será revendo a nossa história, revisitando nossa memória, para que os novos possam chegar com seus assuntos e os veteranos não esqueçam a potência que eles são”, completa Meira.

O BTCA é a primeira companhia pública de dança do Norte e Nordeste e a quinta companhia de dança no Brasil. Referência na dança moderna e contemporânea, conta com mais de 90 montagens de importantes coreógrafos, como Antônio Carlos Cardoso, Victor Navarro, Carlos Moraes, Cláudio Bernardo, Guilherme Botelho, Henrique Rodovalho, Ismael Ivo, Lia Robatto, Luis Arrieta, Mario Nascimento, Oscar Araiz, Tíndaro Silvano e Tuca Pinheiro. Nos últimos 13 anos, o BTCA realizou mais de 450 apresentações alcançando um público de mais de 100 mil pessoas.

“Desde 2007, quando se estabeleceu no TCA uma Direção Artística que se volta também aos corpos artísticos, ao passo em que se instituía na Bahia a sua Secretaria de Cultura, a gestão destes grupos se alinha a políticas públicas que os fazem buscar não somente a qualidade artística, mas também a democratização de sua produção, a conexão máxima com a contemporaneidade e a ampliação do acesso aos diversos públicos”, resume Rose Lima, diretora artística do TCA. “A atuação do BTCA se compromete cada vez mais com uma troca ativa entre a companhia, a comunidade artística da Bahia, do Brasil e do mundo, os artistas em formação, as plateias cativas da dança e os novos públicos que são sempre desejados”, completa Rose.

Programação