Com Artur, Bahia treina de olho em confronto com o Grêmio

Sem tempo para perder, o Bahia iniciou a preparação para enfrentar o Grêmio, adversário desta quarta-feira (16), às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Na capital gaúcha, o Esquadrão voltou aos treinos nesta segunda-feira (14).

No CT do Internacional, o técnico Roger Machado comandou um treino com bola entre os reservas. O único titular que participou da atividade foi o goleiro Douglas.

Enquanto isso, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fluminense fizeram um treino regenerativo no hotel.

Contra o Grêmio, o tricolor não vai contar com os laterais Moisés e Nino Paraíba. Os dois estão machucados e foram vetados pelo departamento médico. A tendência é a de que Giovanni e João Pedro sigam na equipe. O lateral-direito Ezequiel também está à disposição.

No ataque, retorno certo é o do atacante Artur. Ele volta ao time após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. A única dúvida para Roger fica no meio-campo. O treinador está entre escalar o volante Ronaldo ou montar um esquema mais ofensivo com o meia Guerra.

Nesta terça-feira (15), o elenco tricolor volta aos treinos no CT do Internacional e Roger Machado vai definir a equipe. A escalação, no entanto, só vai ser divulgada minutos antes do início da partida.