Com aumento de casos, Vigilância Sanitária intensifica fiscalização em Salvador

A Vigilância Sanitária de Salvador (Visa) intensificou a fiscalização de bares, shows e casas de espetáculos neste fim de semana. O objetivo é garantir o cumprimento das normas sanitárias e conferir se os protocolos da Covid-19 no município estão sendo cumpridos. A cidade, assim como o Brasil vive neste momento um aumento dos números de casos de coronavírus.

“As ações preventivas vão garantir que os reflexos no sistema de saúde possam seguir em queda na capital. As equipes irão fiscalizar os itens previstos pelos protocolos como público presente, disponibilidade de álcool gel, barreiras sanitárias, entre outras questões sanitárias que envolvem serviços de saúde, alimentos e bebidas. Um estabelecimento que se preocupa em ofertar qualidade sanitária para o cliente, contribui para reduzir a curva de infecção na cidade”, disse a diretora de Vigilância e Saúde do município, Andrea Salvador.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a (Visa) tem atuado nas orientações um controle do risco sanitário, com a retomada do turismo. Para o órgão, as casas de espetáculo precisam de olhar especial, uma vez que têm permissão de público em até cinco mil pessoas.

Nos locais, são priorizadas as estruturas de serviços, o armazenamento de produtos e manipulação adequada de alimentos, serviços de saúde instalados e atenção aos protocolos sanitários para enfrentamento ao coronavírus.