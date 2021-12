Com autoridades estaduais e nacionais, ACM Neto lança pré-candidatura; veja fotos

O ex-prefeito de Salvado ACM Neto lançou nesta quinta-feira (2) sua pré-candidatura ao governo baiano. Em evento no Centro de Convenções, Neto prometeu, se eleito, ter uma gestão criativa e moderna para avançar nos problemas da Bahia. O Alô Alô Bahia esteve presente e conferiu o encontro, que contou com presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, e do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.





Ticiano e Luciana Stern Leo Prates Isabela e Mário Dantas Rosário Magalhães e Antonio Carlos Júnior Ronaldo e Gracinha Caiado Luciano Sandes Luciano Bivar Geraldo Júnior Rebeca Cardoso, Bruno Reis e Mariana Magalhães Cristina e Carlos Calumby Claudio Tinoco Paulo Souto Tiago Correia, Adolfo Viana e Leur Lomanto Jr. Felipe Lucas Luciano Ribeiro Itamar e Vanessa Musse

Fotos: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia