Com avanço da covid-19, gripário do Barris será reaberto

Com o aumento do número de casos de covid-19, a prefeitura se organiza para reabrir leitos e gripários em Salvador. O primeiro que será reaberto será nos Barris, em data que ainda será definida, segundo o secretário municipal da Saúde (SMS), Décio Martins.

"Estamos incentivando o uso de máscaras, ampliamos os pontos de vacinação, voltamos com o drive thru e abrimos mais locais para testagem. Além disso, vamos reabrir o gripário dos Barris. Estamos avaliando quando isso será feito, mas esperamos que em breve. A unidade tem 20 leitos de enfermaria e quatro salas vermelhas. Vamos retornar com essa mesma estrutura", explicou o secretário.

Segundo o prefeito Bruno Reis, a maior demanda atualmente é por leitos clínicos. "A demanda maior é por leitos de enfermaria, as pessoas não estão agravando tanto quanto no passado. A prefeitura vai além da ampliação dos drives [de vacinação], da abertura de pontos de testagem, e estamos adotando medidas para ampliar nossas estruturas, abrir gripários e leitos", disse, nesta terça-feira (29).

Reis disse ainda que apesar do aumento de casos, ainda não houve um crescimento - na mesma proporção - da demanda por leitos de UTI na cidade.

O prefeito apoiou o decreto estadual que determina o uso obrigatório de máscaras em alguns ambientes. "A gente sabia que a chegada da vacina não decretaria o fim do vírus, então, tem momentos com incidência maior de casos, e medidas serão necessárias para dar uma segurança maior a população. Essas medidas visam conter o crescimento do número de casos".

Onde é obrigatório usar máscara?

O uso de máscaras voltará a ser obrigatório em transportes públicos, tais como trens, metrô, ônibus, lanchas e ferry boat, e seus locais de acesso, como as estações de embarque; em salões de beleza e centros de estética; em bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos similares; em templos para atos religiosos litúrgicos; em escolas e universidades; em ambientes fechados, tais como teatros, cinemas, museus, parques de exposições e espaços similares.

Os eventos seguem com realização autorizada. No entanto, volta a ser exigido o uso de máscara e comprovação de vacina naqueles em que haja controle de acesso e venda de ingressos. A comprovação de vacinação, em todos os casos em que é solicitada, será feita mediante apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do Certificado Covid, obtido por meio do aplicativo “CONECT SUS”.

A necessidade da comprovação vacinal será obrigatória também para o acesso a quaisquer prédios públicos, nos quais se situem órgãos, entidades e unidades administrativas. Os atendimentos presenciais no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ficam condicionados à comprovação da vacinação e à obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção.