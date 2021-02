Com Ba-Vi no dia 17 de março, tabela do Baianão 2021 é divulgada

O Campeonato Baiano 2021 vai estrear no dia 17 de fevereiro. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, na noite da última segunda-feira (8), a tabela completa da competição, que tinha previsão de começar no dia 21. Porém, dois jogos do Vitória foram antecipados e serão realizados mais cedo.

Dessa forma, o Baianão se iniciará com o duelo do Leão contra o Unirb, pela 1ª rodada, às 19h30 do dia 17, no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Em seguida, o rubro-negro recebe no Barradão o Vitória da Conquista, pela 2ª rodada, às 16h do dia 20.

No dia seguinte, 21, às 16h, pelo complemento da 1ª rodada, serão realizados os jogos entre Bahia de Feira e Jacuipense, na Arena Cajueiro, Fluminense x Atlético, no Alberto Oliveira, ambos em Feira de Santana, além de Bahia x Juazeirense, na Arena Fonte Nova. A rodada, porém, só estará completa no dia 3 de março, quando haverá o confronto entre Vitória da Conquista e Doce Mel, no Lomanto Júnior.

Esse, aliás, não é o único asterisco da tabela. Durante as quatro primeiras rodadas, algumas equipes terão mais jogos realizados que os adversários, seja por antecipação de partidas ou complementos tardios. Só a partir da 5ª rodada é que as equipes terão o mesmo número de partidas.

O Ba-Vi está previsto para o dia 17 de março, às 19h30, na Fonte Nova, pela 5ª rodada. As semifinais do Baianão acontecerão na primeira quinzena de maio. Já os duelos da final devem acontecer nos dias 16 e 23 do mesmo mês.

Ainda de acordo com a tabela, há um choque de datas nos jogos do Bahia. O Esquadrão entrará em campo pelo Baianão no dia 25 de fevereiro, às 19h30, contra o Doce Mel, no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Mas, no mesmo dia, às 21h30, está programada a partida do tricolor contra o Santos, na Fonte Nova, pela última rodada da Série A do Brasileirão.

Em 2021, disputam o título do Baianão: Atlético de Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, Doce Mel, Fluminense de Feira, Jacuipense, Juazeirense, Unirb, Vitória e Vitória da Conquista. A competição seguirá a mesma fórmula dos últimos anos, com primeira fase em pontos corridos, com jogos só de ida. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais, no sistema mata-mata.