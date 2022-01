Com baixas no elenco, Bahia faz atividade com foco na posse de bola

Apesar do surto de covid-19 no elenco, o Bahia segue a sua rotina de treinos durante a pré-temporada. Na tarde desta quinta-feira (13), os jogadores voltaram aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo.

Desfalcado dos atletas que testaram positivo para a doença, o tricolor foi para o campo e o técnico Guto Ferreira iniciou o dia comandando um trabalho com foco na troca de passes e posse de bola.

Na segunda parte da atividade, os jogadores aprimoraram a saída de bola e as finalizações. Nesta sexta-feira (14), o Bahia volta aos trabalhos na Cidade Tricolor.

A estreia da equipe na temporada 2022 será neste sábado (15), às 16, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano. O tricolor utilizará uma equipe alternativa no duelo.

A ideia do Bahia é ter força máxima a partir do jogo contra o Sampaio Corrêa, no dia 22 de janeiro, na Fonte Nova, pela primeira rodada da fase de grupos do Nordestão.