Com base de 2021 mantida, Bahia volta aos trabalhos hoje na Cidade Tricolor

O ano de 2022 vai ser de desafios para o Bahia. Depois de cinco temporadas na primeira divisão, o tricolor disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e tem como principal objetivo conseguir o acesso para elite. Oficialmente, a caminhada no novo ano começa nesta terça-feira (4), com a reapresentação do elenco e início da pré-temporada.

O primeiro dia de trabalho na Cidade Tricolor vai ser dedicado aos exames médicos e avaliações físicas. Entre os atletas esperados para esse novo ciclo, a maioria já é bem conhecida dos torcedores.

Apesar da queda para a Série B, o Bahia tem conduzido a reformulação do elenco de forma tímida. Apenas quatro jogadores foram anunciados oficialmente pelo clube. São eles: os laterais esquerdo Luiz Henrique e Djalma Silva, o lateral direito Jonathan e o volante Rezende.

Do quarteto, Luiz Henrique é o único que já iniciou os treinos . Ele está integrado ao time de aspirantes (sub-23), assim como o goleiro Dênis Júnior, o lateral Douglas Borel, o zagueiro Ligger e os volantes Luizão e Lucas Araújo, todos remanescentes do ano passado. Eles vão seguir a rotina de treinos com a equipe de aspirantes e devem ser utilizados durante a disputa do Campeonato Baiano.

O Esquadrão não divulgou a lista de jogadores que vão compor o grupo principal. No entanto, levantamento feito pelo CORREIO aponta que pelo menos 22 atletas devem se reapresentar (veja lista completa no box). Destes, 15 já estavam no ano passado e fizeram parte da campanha do rebaixamento. A conta sobre para 18 com as presenças de Ligger, Lucas Araújo e Luizão, que estão no sub-23.

MUITAS DÚVIDAS

Entre os jogadores que estavam com contrato a encerrar na virada do ano, o goleiro Danilo Fernandes, o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Edson e o atacante Ronaldo tiveram os vínculos renovados. A lista inclui ainda atletas que estavam emprestados, mas que não fazem parte dos planos, como o goleiro Douglas e o atacante Clayson. Eles devem ser repassados para outros clubes.



Já o meia-atacante Marco Antônio, campeão da Série B pelo Botafogo, inicialmente fará parte do elenco. Mesmo caso de Ignácio, que volta da Chapecoense. Por outro lado, o paraguaio Oscar Ruiz tem situação indefinida. Ele foi afastado após a chegada de Guto Ferreira, mas tem contrato até o fim de 2023.

Outra dúvida no ataque fica por conta de Rossi. O atacante anunciou nas redes sociais que não fica em 2022, mas teve o contrato renovado de forma automática. O Bahia não confirmou se ele estará presente hoje na reapresentação do elenco. Por causa do alto salário, também deve ser negociado.

Quem não vai marcar presença na Cidade Tricolor é o centroavante Gilberto. Depois de três temporadas e meia no clube, o camisa 9 não teve o contrato renovado e se despediu. Giba era o principal artilheiro do Bahia desde 2018 e a tendência é que atue fora do Brasil neste ano.

O posto está vago também na diretoria de futebol. Desde a saída do executivo Lucas Drubscky e do gerente Júnior Chávare, um dia após a confirmação do rebaixamento para a Série B, o clube está sem gestor no departamento. As negociações têm sido conduzidas diretamente pelo presidente Guilherme Bellintani.

Confira os jogadores que tem contrato com o Bahia:

Goleiros

Danilo Fernandes (contrato renovado)

Mateus Claus (remanescente)

Matheus Teixeira (remanescente)

Douglas* (volta de empréstimo - fora dos planos)

Laterais

Matheus Bahia (remanescente)

Djalma Silva (contratado)

Jonathan (contratado)

Zagueiros

Luiz Otávio (remanescente)

Gustavo Henrique (contrato renovado)

Ignácio (volta de empréstimo)

Volantes

Patrick (remanescente)

Rezende (contratado)

Edson (contrato renovado)

Meias

Daniel (remanescente)

Lucas Mugni (remanescente)

Marco Antônio (volta de empréstimo)

Atacantes

Raí Nascimento (remanescente)

Marcelo Cirino (remanescente)

Ronaldo (contrato renovado)

Rodallega (remanescente)

Oscar Ruiz* (fora dos planos)

Clayson* (volta de empréstimo - fora dos planos)

Integrados ao sub-23

Dênis Junior (contrato renovado)

Luiz Henrique (contratado)

Douglas Borel (remanescente)

Ligger (remanescente)

Luizão (remanescente)

Lucas Araújo (remanescente)

*Os jogadores têm contrato com o Bahia, mas estão fora dos planos do tricolor