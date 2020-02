Com bloco lotado, Bell Marques desfila no Circuito Dodô

Que atire a primeira pedra quem é fã de Carnaval e nunca teve uma pontinha de vontade de sair na Barra com Bell Marques. Nesta sexta-feira (21),k o cantor desfilou com o bloco Vumbora.

Com sua tradicional bandana, Bell escolheu uma de cor vermelha para combinar com a camisa estampada que estava usando. No comando do trio, ele mesclou músicas mais agitadas como Ele Não Monta na Lambreta, Durvalino meu Rei, Cabelo Raspadinho e outras mais lentas, como Posso Sentir.

No chão, baianos e turistas se divertiram e mostraram criatividade. Tinha gente com boia em formato de jacaré, galinha de mentira dentro de gaiola, ombreiras para deixar o abadá mais bonito e pinturas no rosto.

Foto: Reprodução

Um trio de amigos de Rondônia, Nilton Araújo, Railane Inácio e Luís Fernando, veio pela primeira vez para a capital baiana. Eles gastaram mais de R$ 7 mil para realizar o sonho de sair com Bell na folia. Amanhã, vão sair no bloco do Eva e domingo no Me Abraça. Não para por aí: na segunda o trio vai para o Camarote Planeta Band.

