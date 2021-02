Com calendário apertado, Bahia jogará duas vezes no mesmo dia

A temporada 2020 ainda não chegou ao fim para o Bahia, mas o tricolor já sabe que vai ter um caminho intenso em 2021 em relação ao número de jogos. Por conta do calendário apertado, o Esquadrão não vai ter folga e vai emendar competições.

Com as tabelas da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano divulgadas, em mais de uma oportunidade o Bahia vai ser obrigado a entrar em campo duas vezes no mesmo dia.

Caso não haja alteração na data dos jogos, a "rodada dupla" acontecerá pela primeira vez no dia 25 de fevereiro. Numa quinta-feira, o tricolor tem compromisso contra o Doce Mel, em Vitória da Conquista, às 19h30, pelo Campeonato Baiano. Já às 21h30, enfrentará o Santos, na Fonte Nova, mas pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A disputa de duas partidas no mesmo dia, em horários e locais diferentes, será possível porque o Bahia disputará o Campeonato Baiano com a equipe de transição, quem vem se preparando para o torneio.

Já no dia 28 de fevereiro, um domingo, enquanto o time transição recebe a Unirb, às 16h, na Fonte Nova, o grupo principal vai enfrentar o Salgueiro, às 18h, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no interior de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Vale ressaltar que a estreia do Bahia no torneio regional acontecerá apenas três dias após o fim da Série A.

Apesar de curioso, essa não será a primeira vez que o Bahia disputará jogos no mesmo dia. No ano passado, o clube conseguiu alteração para a realização de rodada dupla na Fonte Nova. Enquanto o time principal venceu o Confiança por 1x0, pelo Nordestão, o time de transição empatou com o Doce Mel por 0x0, horas depois, no mesmo estádio.

Em 2016, o tricolor também viveu episódio semelhante. Por conta de uma viagem para amistoso nos Estados Unidos, a equipe precisou disputar duas competições diferentes no mesmo dia. Enquanto o time considerado principal venceu o Galícia, na Fonte Nova, pelo estadual, os garotos do sub-20 tiveram a missão de encarar a Juazeirense, em Juazeiro, pela Copa do Nordeste, e venceram por 2x1.