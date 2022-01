Com caras novas e ausências, elenco do Bahia se reapresenta para temporada

Depois de 26 dias, o Bahia voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor. Na manhã desta terça-feira (4), jogadores e comissão técnica se reapresentaram e iniciaram a pré-temporada de olho nas competições que a equipe terá em 2022.

O primeiro dia foi dedicado às avaliações físicas e médicas. O Bahia não divulgou oficialmente a lista de jogadores que marcaram presença no CT Evaristo de Macedo, mas as caras novas conheceram a estrutura do clube.

Até o momento, o Bahia fez apenas quatro contratações. Os laterais Jonathan e Djalma Silva, além do volante Rezende, se apresentaram ao técnico Guto Ferreira e se juntaram a Luiz Henrique, lateral que desembarcou no tricolor antes dos novos companheiros e vem mantendo a rotina de treinos com o time de transição.

Ao todo, pelo menos 22 jogadores que possuem contrato com o Bahia eram esperados na reapresentação do elenco. Nomes como os goleiros Matheus Teixeira e Mateus Claus, o volante Patrick, o atacante Marcelo Cirino e o zagueiro Ignácio - que volta de empréstimo após disputar o Brasileirão pela Chapecoense -, participaram das avaliações.

Mas alguns jogadores levaram falta e não apareceram no clube. O meia Lucas Mugni, os zagueiros Luiz Otávio e Gustavo Henrique e o atacante Rodallega estão entre as ausências. Todos apresentaram justificativas e são esperados pelo clube nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (5), os jogadores vão participar do primeiro treino em campo sob o comando do técnico Guto Ferreira. Neste mesmo dia, está programada uma entrevista do presidente Guilherme Bellintani na qual o planejamento para a temporada e a relação de atletas que vão fazer parte do elenco, devem ser apresentados.

O Bahia deve atualizar também sobre a situação no departamento de futebol. O Esquadrão está sem responsável pelo setor desde a saída dos diretores Lucas Drubscky e Júnior Chávare, no início de dezembro. Desde então as negociações passaram a ser conduzidas diretamente por Guilherme Bellintani.

Transição

Além dos jogadores que compõem o grupo principal, o elenco da equipe de transição treinou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta terça-feira. Sob o comando do português Bruno Lopes, o time se prepara para a disputa do Campeonato Baiano e conta com atletas remanescentes do ano passado, como o zagueiro Ligger e os volantes Lucas Araújo e Luizão.