Com carros usados a partir de R$ 400, leilão acontece na segunda (27); veja lotes

Quem tem interesse em adquirir um carro conservado ou precisa de peças para reformar automóveis, terá a oportunidade de arrematar itens em leilão que acontece na próxima segunda-feira (27). Os valores dos lotes variam entre R$ 100 e R$ 5,4 mil.

O leilão, realizado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), ocorrerá de forma online e presencial. Quem optar pelo conforto de não sair de casa, deve fazer um cadastramento prévio no site, com 48 horas de antecedência. Já quem optar pela forma presencial, deverá ir ao evento, que começa às 9h, no Real Classic Bahia Hotel, na Pituba. No entanto, os lotes podem ser visitados antes, até esta sexta-feira (24), das 9h às 12h e das 14h às 17h, na empresa Rodando Legal, que fica na Avenida Vasco da Gama, 347, Engenho Velho de Brotas, e na Rua Plinio Garcez Sena, S/N, Mussurunga I.

“Essa é uma oportunidade para que possamos dar uma utilidade a carros apreendidos que não foram buscados pelos donos. Esses mais de 150 lotes disponibilizados estão nos nossos pátios por mais de 60 dias, tempo estabelecido pela lei para que o proprietário possa efetuar a retirada. Cabe salientar que até minutos antes do leilão o proprietário pode retirar o veículo pagando as devidas taxas.”, explica Fabrizzio Müller, superintendente da Transalvador.

Quem fizer o melhor lance, arrematará o lote. O vencedor pagará o valor integral ofertado, através de boleto bancário, e a nota fiscal só será emitida após compensação bancária. Já para quem fizer arrematações pela internet, o pagamento será feito por depósito bancário.

Podem participar do evento pessoas físicas, com idade superior a 18 anos (exceto para os lotes avaliados como sucata), e pessoas jurídicas. No caso de pessoa física, é necessário levar documentos como carteira de identidade original e CPF, enquanto empresas devem apresentar registro social, estatuto, contrato social, ato constitutivo, ata de fundação e demais documentos jurídicos e tributários. Funcionários da Transalvador e parentes não podem concorrer.