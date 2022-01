Com cheia do São Francisco, fiscalização é intensificada na barragem de Paulo Afonso

Diante da operação de controle de cheia, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) intensificou a atuação de vigilância física para deixar livres as áreas de segurança próximas às barragens do Velho Chico. A barragem de Paulo Afonso, no nordeste da Bahia, está entre as áreas de risco.

Segundo a companhia, foi ampliado o horário das rondas motorizadas próprias, contando com o apoio da Polícia Militar e dos Corpo de Bombeiros. Também foi iniciada rotina de sobrevoos de helicóptero e instaladas mais placas de aviso.