Com chuva forte, Salvador tem pontos de alagamento

Com a chuva que cai em Salvador desde a madrugada desta terça-feira (26), a cidade amanheceu com diversos pontos de alagamentos. Há alagamentos na Avenida ACM, na Rua Cônego Pereira, na região das Sete Portas, no Dique do Tororó, e na Avenida Garibaldi.

No viaduto da Federação, que liga a Avenida Cardeal da Silva à Rua Caetano Moura, os motoristas devem ter bastante atenção porque há bastante alagamento no local. Na região da Calçada, também há pontos de alagamentos

Segundo a Defesa Civil, a previsão para as próximas horas é de chuvas fracas a moderadas, podendo ocasionar alagamentos e possíveis deslizamentos de terra. Em caso de emergências, a população deve acionar a Codesal no número 199.

Até às 5h50, os locais onde houve maior acumulado de chuvas das últimas seis horas foi Ilha dos Frades, Federação, Ondina, Parque da Cidade, Centro, Liberdade, Retiro e Monte Serrat.