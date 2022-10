Com contrato de apenas 6 jogos, Barroca celebra retorno ao Bahia: 'Especial para mim'

A ‘Era Eduardo Barroca’ começou no Bahia. Depois de quase dez anos, o ex-auxiliar fixo do tricolor volta ao clube no posto de comandante da equipe e tem a missão de conduzir o Esquadrão à Série A do Brasileirão.

O tempo para Barroca será curto. Com contrato até o fim da Série B, ele terá apenas seis jogos para mostrar serviço. O primeiro será nesta terça-feira (4), contra o Novorizontino, às 21h30, em Novo Horizonte-SP. Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (3), o treinador se mostrou empolgado com o desafio.

“Primeiro falar da minha felicidade de estar de volta ao Bahia, um clube especial na minha vida, me ajudou a me formar. Quero externar o meu respeito pleno ao treinador que estou substituindo. Uma das minhas primeiras missões, em tão poucos jogos, é aproveitar tudo que esse time fez até aqui, e não desorganizar o que vinha sendo bem feito. O Bahia passou toda a competição dentro de uma zona de objetivo. Faltando seis jogos, é um momento sensível para conseguir esse objetivo”, iniciou ele.

“Só quem veste a camisa do Bahia sabe o poder que ela pode transmitir. Eu já tive essa oportunidade, sei o tamanho desse clube, da responsabilidade que estou aceitando, mas estou motivado, sei que vai ser um objetivo muito importante para o clube no presente e no futuro. Estou muito motivado para que o clube, no curto prazo, consiga entregar o objetivo que é retornar à elite do futebol brasileiro”, completou.

Com uma missão importante nas mãos, Barroca diz que não pensa em renovação para o próximo ano e que a conversa com a diretoria foi clara em relação ao momento do Esquadrão. O Bahia negocia a venda da SAF para o Grupo City e deve ter uma nova administração a partir da temporada 2023.

“Eu acredito demais no clube, nos jogadores. Conheço alguns atletas, vi outros de longe, agora estou tendo a oportunidade de trabalhar com alguns. O fator central do meu trabalho é o jogador de futebol e vou trabalhar nesse período para que os jogadores possam atuar da melhor forma”, disse.

Com passagens por equipes como Atlético-GO, Avaí, Coritiba e Vitória, Barroca vai reencontrar no Bahia um velho conhecido. Atual diretor de futebol do Esquadrão, Eduardo Freeland trabalhou com o treinador no Botafogo.

A parceria entre eles foi curta. Freeland chegou ao clube carioca em janeiro de 2021, e já encontrou Barroca no comando da equipe. Menos de um mês depois, em fevereiro, o treinador foi demitido após o rebaixamento do Botafogo para a Série B. Por conta da pandemia, o Brasileirão de 2020 se estendeu ao ano seguinte. Mesmo assim, a ligação entre dirigente e técnico teve peso na vinda para o Bahia.

“Já tive oportunidade de trabalhar com Eduardo Freeland no passado, tivemos a oportunidade de fazer bons trabalhos, assim como o João Paulo Sanches. Recentemente fiz um trabalho muito bem feito com ele no Atlético-GO. O Renê, uma pessoal especial com quem me relacionei aqui no Bahia. O mundo do futebol te proporciona conviver com muitas pessoas. Voltar ao Bahia é especial para mim, você acaba deixando algum sentimento pelo clube. Ter essa oportunidade de novo é especial para mim”,afirmou.

Em relação ao momento turbulento que o Bahia vive na Série B, Barroca afirmou que só conquistando resultados positivos a confiança será restaurada. O Esquadrão não vence há quatro jogos no Brasileirão. Fora de casa, o jejum é ainda maior: sete partidas.

“O resultado positivo eleva a confiança, fortalece a ideia que o treinador passa. A falta de resultados enfraquece isso. O clube vem de resultados não tão bons, mas veio caminhando bem na competição, se manteve dentro do objetivo, tem um grupo de jogadores qualificados e comprometidos com a instituição. Isso é um grande norte para que a gente possa nesses seis jogos executar um padrão de excelência de forma de jogar, junto com competitividade alta. Com certeza vamos, no final, se abraçar com o objetivo alcançado”, afirmou.