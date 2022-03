Com conversa com Dado, Vitória fecha preparação para pegar o Unirb

O Vitória encerrou, nesta sexta-feira (11), a preparação para enfrentar o Unirb, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. O rubro-negro não vence há três jogos na temporada, e precisa encerrar o jejum para voltar ao G4 do estadual. O duelo está marcado para o sábado (12), às 18h30, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

A primeira parte do trabalho aconteceu na academia. Depois, os jogadores foram ao gramado na Toca do Leão, onde tiveram uma conversa com o técnico Dado Cavalcanti. Em seguida, treinaram em campo reduzido, para aprimorar a troca de passes e a marcação.

Na parte final da atividade, duas equipes formadas por sete jogadores se enfrentaram, mas sem a presença dos titulares, que foram poupados dessa última parte.

Pela tarde, a delegação viaja para Alagoinhas. Foram relacionados 23 atletas, incluindo Eduardo, que retorna após cumprir suspensão na rodada passada.