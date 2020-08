Com covid-19, deputada que defende tratamento com ozônio via retal é internada

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF), que testou positivo para covid-19, foi internada na manhã desta terça-feira (11) em um hospital particular de Brasília. Ela relatou, em mensagem enviada a outros colegas parlamentares, que teve 30% dos pulmões comprometidos pela doença.

A parlamentar também comentou que está preocupada, e explicou a motivação: “O médico avaliou pela internação. Tenho aneurisma cerebral, uma preocupação. Estou tossindo, me sentindo cansada, mas tranquila. Confesso, quando recebi a notícia da internação, me deu frio na barriga.”

Paula Belmonte é autora de um projeto de lei que autoriza o uso da ozonioterapia no combate ao novo coronavírus. O procedimento consiste na aplicação de oxigênio e ozônio no corpo do paciente, preferencialmente através do ânus. Não há evidências científicas de que o tratamento funcione contra a doença.

Até o início da noite, a unidade de saúde não havia divulgado um boletim médico, mas a assessoria da parlamentar informou ao portal G1 que Paula “está bem”.

No projeto pró-ozonioterapia, a parlamentar explica a defesa do procedimento: “Salienta-se que é pacífico que ainda não há qualquer evidência científica relacionada à efetividade da ozonioterapia na prevenção ou tratamento para o Coronavírus, entretanto, possibilitar que a comunidade médica utilize o tratamento quando julgar necessário pode se tornar benéfico, afinal, 'essa terapia vem sendo cada vez mais estudada com intuito de auxiliar em tratamentos de feridas extensas, infecções fúngicas, bacterianas e virais, lesões isquêmicas e várias outras afecções, tendo se mostrado muito eficaz na maioria dos casos'".

Aliança

A deputada é esposa do empresário Luís Felipe Belmonte, apoiador do presidente Jair Bolsonaro e ligado ao partido que ele quer criar, o Aliança pelo Brasil. O empresário também é primeiro suplente do senador Izalci Lucas (PSDB).

Em junho, Belmonte foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a realização de atos antidemocráticos. Em depoimento aos agentes, ele optou por ficar calado. A jornalistas, negou participação nos atos. As informações são do portal G1.