Com covid-19, Galvão Bueno é internado dias antes da Copa do Mundo

A menos de duas semanas para sua última Copa do Mundo, o narrador Galvão Bueno foi internado na noite da última sexta-feira (11), no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Galvão foi diagnosticado com covid-19.

A decisão, segundo o próprio Galvão tranquilizou os fãs nas redes sociais, foi para acelerar a sua recuperação. "Foi melhor vir para cá, que eu me recupero. Não estou tomando remédio nenhum, mas fazendo exercício duas vezes por dia. Musculação, bicicleta para chegar inteiraço na Copa", disse, em um vídeo publicado no Twitter.

Pra quem torce por mim, uma ótima notícia!!

O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Eistein 3 dias pra ser monitorado e fazer muita fisioterapia!!#naopodiaestarmelhor#partiuCatar#saiforacovid pic.twitter.com/CVgGpDVRDk — Galvão Bueno (@galvaobueno) November 12, 2022

A Copa do Mundo do Catar começa no próximo dia 20. O primeiro jogo do Brasil, que está no grupo G, acontece no dia 24, contra a Sérvia.