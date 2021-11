Com crochê, ateliê baiano desfilará pela primeira vez no São Paulo Fashion Week

A Bahia se destaca mais uma vez no cenário da moda no Brasil: a novidade da vez é a participação do Ateliê Mão de Mãe no São Paulo Fashion Week de 2021. O desfile da marca, que tem, como principal objetivo, valorizar, desenvolver e capacitar a arte manual por meio do crochê, acontece na quinta (18), às 15h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, localizado no Parque do Ibirapuera.

Sediado em Salvador, o ateliê surgiu com o objetivo de complementar a renda dos idealizadores, os sócios Vinicius Santana e Patrick Fortuna, durante o início da pandemia. Em pouco menos de dois anos após o início da atuação no mercado, a marca baiana conseguiu alcançar públicos de diferentes estados do Brasil, superando a barreira da localização e conquistando o desejo de mulheres e homens.

Patrick afirma que no início do projeto, os valores levantados com as vendas serviam apenas para sobrevivência.

“Vinícius, meu sócio, criou como forma de ajudar a mãe que é artesã desde os 14 anos. Antes vivíamos a desvalorização de um trabalho tão lindo como algo comum em nosso cotidiano”, disse.

Em evolução no mercado, a empresa conquistou a atenção de pessoas famosas: a atriz Fernanda Paes Leme foi uma das primeiras clientes de destaque nacional do Ateliê Mão de Mãe. Após isso, o grupo de moda já vestiu artistas prestigiadas, como a ex-BBB e influenciadora Camilla de Luccas, Rafa Kalliman, a apresentadora Adriane Galisteu e a cantora Pabllo Vittar.

Para Vinicius e Patrick, o contato com a atriz Fernanda Paes Leme foi um divisor de águas na parceria.

“Vestir as famosas faz toda diferença na trajetória de uma marca. Atrai visibilidade, passa credibilidade e atrai olhares do pessoal da moda”, destaca.

Com o apoio da Youpper Insights - Consultoria especializada em Consumer & Media Insights; Pesquisa/Pessoas Planejamento/Marketing, o Ateliê Mão de Mãe participa desta edição do São Paulo Fashion Week.

Samille Costa, sócia e assessora de marketing da Youpper, revela que esta será a primeira vez que a Youpper Insights trabalhará com o São Paulo Fashion Week. Com o objetivo de contribuir para os resultados do Ateliê Mão de Mãe, Samille reconhece a importância da participação do grupo de moda no evento.

“A Youpper visou primeiramente o apoio de uma marca que viverá uma experiência única na história da sua construção, com a presença no SPFW2021”, afirma.

Após duas edições exclusivamente online, a São Paulo Fashion Week, principal semana de moda do país, voltou a ter desfiles presenciais na última terça (16), com passarela montada na Pinacoteca, centro cultural no coração da capital paulista.

A SPFW N52 acontece entre 16 e 21 de novembro e marca o retorno dos desfiles presenciais com um formato híbrido, com transmissão online de todas as apresentações no site do evento.

Em 2020, a SPFW ocorreu de forma virtual devido à pandemia de coronavírus. Na edição, as marcas cumpriram cota obrigatória de modelos para "negros, afrodescendentes ou indígenas" em todos os desfiles, regra que se mantém em 2021.