Com Danilo Fernandes e Jacaré em campo, Bahia treina de olho no Sergipe

Um dia depois de amargar a eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano, o elenco do Bahia voltou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (17), e iniciou os preparativos para o confronto com o Sergipe, neste sábado (19), às 17h45, pela Copa do Nordeste.

Os jogadores iniciaram o dia com uma conversa com o técnico Guto Ferreira sobre o desempenho da equipe no Baianão e o confronto decisivo do próximo sábado. Depois disso, os atletas se dividiram entre o campo e a academia.

A atividade no campo contou com duas novidades. Recuperado após ter se ferido no ataque ao ônibus do Bahia, o goleiro Danilo Fernandes foi liberado para treinar com bola. Ele fez uma atividade específica com os outros atletas da posição.

Quem também participou do treino foi o atacante Vitor Jacaré. Anunciado como reforço do Bahia nesta quinta-feira, ele já está integrado ao elenco, mas só vai poder atuar na Série B do Brasileirão.

O volante Willian Maranhão, que foi liberado para resolver problemas pessoais e ficou fora do jogo contra o Vitória da Conquista, treinou normalmente no CT Evaristo de Macedo. Nesta sexta-feira (18), o Bahia volta aos trabalhos e faz o último treino antes do confronto com o Sergipe.