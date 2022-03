Com desfalque e retorno, Bahia está pronto para clássico com o Sport

O Bahia está pronto para mais um desafio na temporada. Nesta sexta-feira (4), o tricolor finalizou a preparação para encarar o Sport, em clássico marcado para este sábado (5), às 17h45, na Fonte Nova, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

No palco da partida, o técnico Guto Ferreira montou a equipe titular e comandou um treino tático, no qual fez os últimos ajustes no time. O treinador vai ser obrigado a mudar a escalação tricolor. Guto não pode contar com o volante Patrick, que está suspenso. O também volante Rezende deve ser o substituto.

O zagueiro Luiz Otávio voltou a treinar com o grupo e está à disposição do treinador. Ele estava tratando uma dor no joelho e desfalcou o Esquadrão na vitória sobre o Sampaio Corrêa e na derrota para o Atlético de Alagoinhas.

Uma provável escalação do Esquadrão para pegar o Sport tem: Matheus Teixeira, Douglas Borel, Ignácio, Gustavo Henrique e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

Com 10 pontos, o Bahia está na quarta colocação do grupo B da Copa do Nordeste. O tricolor precisa vencer o Sport para não correr o risco de deixar o G4 restando apenas mais uma rodada para o fim da primeira fase.