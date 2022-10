Com desfalque no ataque, Bahia inicia preparação para enfrentar o CRB

Depois de folgar no final de semana, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para a última rodada da Série B. No próximo domingo (6), o Esquadrão encara o CRB, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida vale o acesso à primeira divisão.

Nesta segunda-feira (31), os jogadores iniciaram o dia com um trabalho de força na academia. Na sequência, eles foram para o campo onde realizaram um treino técnico de manutenção da posse de bola e troca de passes.

???? Após trabalho na academia, atletas aquecem no gramado #BBMP pic.twitter.com/fma0G28JMR — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 31, 2022

Os jogadores de ataque participaram ainda de um treino de finalizações comandado pelo técnico Eduardo Barroca. No campo 2 da Cidade Tricolor, o restante do elenco fez trabalhos específicos com os auxiliares.

Para o jogo contra o CRB, o Bahia terá o retorno do meia Daniel, que volta de suspensão, mas não terá o lateral direito Marcinho. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada.

O meia-atacante Marco Antônio, em recuperação de uma entorse no tornozelo, fez tratamento e deu algumas voltas no campo. Ele vai ser avaliado durante a semana para saber se terá condições de encarar o time alagoano.