Com desfalque no ataque, Guto começa a montar o Bahia que pega o Fortaleza

Com o futuro ainda aberto no Brasileirão, o Bahia segue em preparação para o confronto com o Fortaleza, na próxima quinta-feira (9), às 21h30, no Castelão, pela última rodada da Série A. Na manhã desta terça-feira (7), o elenco tricolor voltou aos treinos e o técnico Guto Ferreira começou a montar o time que vai entrar em campo.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores começaram o dia assistindo a um vídeo com informações sobre o Fortaleza. Logo depois eles foram para o campo e Guto comandou uma atividade técnica em campo reduzido.

No último compromisso do ano, o Bahia não poderá contar com o atacante Rossi. Ele foi expulso na vitória sobre o Fluminense, no último domingo(5), e vai cumprir suspensão. Por outro lado, Lucas Mugni e Daniel voltam a ficar à disposição do treinador.

Na última parte do treino, os jogadores considerados titulares ficaram sob os cuidados da fisioterapia, enquanto o restante do grupo aprimorou fundamentos como passe e finalização.

Nesta quarta-feira (8), o Bahia realiza a última atividade antes do embarque para Fortaleza, local da partida. Com 43 pontos, o tricolor é o atual 16º colocado do Brasileirão e precisa vencer por qualquer placar para garantir a permanência na Série A sem depender de outros resultados.