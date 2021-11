Com desfalque no meio-campo, Bahia treina de olho no Flamengo

Um dia depois de vencer o São Paulo, por 1x0, na Fonte Nova, o Bahia se reapresentou e iniciou os preparativos para enfrentar o Flamengo, adversário da próxima quinta-feira (11), às 19h, no Maracanã.

Na manhã desta segunda-feira (8), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o São Paulo fizeram um trabalho regenerativo na academia e fisioterapia. Já o restante do elenco fez um treino físico, seguido de atividade técnica.

Diante do Flamengo, o técnico Guto Ferreira vai ser obrigado a mudar o time. O volante Patrick recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. O também volante Jonas se recupera de lesão e é dúvida.

O Tricolor terá ainda mais dois dias de treinos antes da partida. Nesta terça-feira (9), o grupo trabalhará no estádio de Pituaçu. Logo depois da atividade, a delegação segue para o Rio de Janeiro. A preparação será finalizada na quarta-feira (10), no CT do Botafogo.

Com 36 pontos, o Bahia ganhou posições importantes na tabela e ocupa a 14ª colocação. O Esquadrão está a seis pontos do Sport, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.