Com desfalques, Bahia está pronto para pegar o Ituano; veja provável escalação

O Bahia está pronto para mais um compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira (28), o Esquadrão realizou o último treino antes de enfrentar o Ituano, em partida marcada para essa sexta-feira (29), às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira comandou uma atividade com foco na saída de bola, transição ofensiva e finalizações. Pouco antes, os jogadores assistiram um vídeo com informações sobre o Ituano.

Para o confronto no interior paulista, Guto Ferreira ainda não poderá contar com o volante Rezende. Ele se recupera de uma lesão e ficou em tratamento na manhã desta quinta-feira. Completam a lista de desfalques o colombiano Rodallega e os meias Warley e Lucas Mugni. Os dois últimos estão na fase de transição para o campo.

A tendência é de que Guto repita contra o Ituano a mesma escalação que venceu o Sampaio Corrêa, na última terça-feira, por 1x0, na Fonte Nova. Assim, o próvável time tricolor tem:

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Emerson, Patrick e Daniel; Rildo, Matheus Davó e Marco Antônio

Com 10 pontos, o Bahia é o líder isolado da Série B. O Ituano é o nono colocado, com cinco pontos.