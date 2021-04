Com desfalques, Bahia se prepara para estreia na Sul-Americana

Sem tempo para descanso, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para a estreia na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (21), o Esquadrão encara o Torque City, do Uruguai, pela primeira rodada do grupo B. O duelo será em Montevidéu, capital do Uruguai.

Na reapresentação do elenco, na manhã desta segunda-feira (19), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na goleada por 4x0 sobre o CRB, no último sábado (17), pelas quartas da Copa do Nordeste, fizeram trabalho regenerativo na academia e fisioterapia.

O restante do elenco foi para o campo e participou de um treino técnico e tático com a presença de atletas da equipe de transição. A atividade foi a última do Bahia em solo brasileiro. Logo depois do treino, a delegação embarcou para o Uruguai.

Para a estreia na Sul-Americana, Dado Cavalcanti não poderá contar com o atacante Rossi e o zagueiro Lucas Fonseca. Enquanto o camisa 7 vai cumprir suspensão pela expulsão contra o Defensa y Justicia, na Sula do ano passado, o defensor está afastado por suspeita de Covid.

Nesta terça-feira, o Bahia treina no CT do Danúbio, em Montevidéu, e fecha a preparação para o confronto. A tendência é de que o atacante Oscar Ruiz ganhe chance entre os titulares e ocupe a vaga deixada por Rossi.