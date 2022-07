Com desfalques e novo ataque, Bahia está pronto para decisão com o Athletico-PR

O Bahia finalizou a preparação para o confronto com o Athletico-PR, marcado para esta terça-feira (12), às 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na capital paranaense, o Esquadrão realizou o último treino antes da partida. Na manhã desta segunda-feira (11), o técnico Enderson Moreira promoveu um trabalho tático no qual definiu o time que vai começar o jogo. O tricolor tem desfalques para o duelo.

O atacante Rildo e os volantes Emerson Santos e Rezende não podem entrar em campo pois já disputaram a Copa do Brasil por outras equipes. Os dois últimos, inclusive, estão machucados.

A boa notícia é de que o atacante Raí está à disposição depois de ter cumprido suspensão no empate por 1x1 com o Vila Nova, pela Série B. Raí é um dos cotados para ficar com a vaga de Rildo. Ele concorre com Matheus Davó e Vitor Jacaré.

A delegação do Bahia ganhou também os reforços do zagueiro Zé Vitor e do meia Warley. Pouco aproveitados no Esquadrão, eles se juntaram ao elenco. Uma provável escalação do Bahia tem:

Danilo Fernandes, André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Miqueias, Patrick, Mugni e Daniel; Raí e Rodallega.

Como perdeu o jogo da ida, na Fonte Nova, por 2x1, o Bahia precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se o tricolor conseguir um placar com pelo menos dois gols de diferença, avança às quartas de final de forma direta.