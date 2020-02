Com desfalques, time de aspirantes do Vitória visita o Conquista

Depois de empatar os dois últimos jogos que fez no Campeonato Baiano, o time de aspirantes do Vitória busca dar a volta por cima e conquistar o segundo resultado positivo no estadual neste domingo (2), quando visita o Vitória da Conquista, na cidade homônima, às 16h, no estádio Lomanto Júnior.

O técnico Agnaldo Liz fará pelo menos uma mudança em relação ao time que empatou por 2x2 com a Juazeirense, quarta-feira (29), no Barradão. Como o lateral esquerdo Léo foi integrado ao elenco principal, treinado por Geninho, a tendência é que Gabriel Gomes inicie a partida em Conquista. Já o volante Renzo, que volta após cumprir suspensão, fica como opção no banco de reservas.

Espera-se também que o técnico mexa no ataque rubro-negro. Titulares contra a Juazeirense, os pontas Caíque Souza e Luan Gabriel podem perder suas vagas. Negueba e Gabriel Santiago aparecem como opções.

Contratado há uma semana, o atacante Levi, destaque do Fluminense de Feira na Copa Baiana de Aspirantes, foi regularizado na CBF e dá outra opção para mexer no setor ofensivo.

Até o momento, a esperança de gols do rubro-negro atende pelo nome de Nickson. O camisa 8 tem sido o destaque do Leão na temporada e é um dos artilheiros do estadual, com dois gols. Outro que soma dois tentos no torneio é o atacante Eron.

Na avaliação do técnico Agnaldo Liz, o Leão tem mostrado evolução. “Já são quatro jogos, então vamos estar mais preparados fisicamente, com mais ritmo e mais entrosados. Vamos sempre fazer um jogo melhor que o anterior, essa é nossa expectativa”, analisou.

O provável time do Vitória para enfrentar o Vitória da Conquista: João Pedro; Wellisson, Carlos, Nuno e Gabriel Gomes; Gabriel Bispo, Figueiredo e Nickson; Luan Gabriel (Gabriel Santiago), Eron e Caíque Souza (Negueba).