Com desfalques, transição do Bahia encerra preparação para estreia na temporada

O Bahia está pronto para a estreia na temporada 2022. Nesta sexta-feira (14), o time de transição do tricolor fez o último treino antes de encarar o Bahia de Feira, em duelo marcado para este sábado (15), às 16h, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.

Para a primeira partida no ano, o time alternativo do Esquadrão vai ter desfalques. Pelo menos cinco jogadores testaram positivo para a covid-19 e estão fora da partida. Além disso, o técnico Bruno Lopes também está em isolamento e não vai comandar o time. O auxiliar Vinicius Rovaris ficará na beira do campo.

Nesta sexta-feira, os jogadores fizeram um trabalho tático para ajustar os últimos detalhes. Já na segunda parte, os jogadores realizaram um trabalho de bolas paradas defensiva e ofensiva.

O time de transição do Bahia vai ficar responsável por atuar nos três primeiros jogos do tricolor no estadual. A ideia é dar mais tempo de preparação ao elenco principal, que estreará no próximo dia 22, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.