Com Dinei e Wallace, Vitória está pronto para enfrentar o Inter

Dinei estará à disposição do Vitória no jogo contra o Internacional. Novo reforço rubro-negro, o centroavante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (2) e está relacionado para o primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no Barradão na quinta-feira (3), às 19h. O jogo de volta será no dia 10, às 21h30, no Beira-Rio.

Ídolo do Vitória, o atacante de 37 anos se apresentou na Toca do Leão na segunda-feira (31), treinou junto com o grupo nas duas últimas atividades preparatórias para o jogo e ficará como opção no banco de reservas. Artilheiro rubro-negro na temporada, o prata da casa Samuel, 20 anos, segue como titular.

"O mais importante é que Dinei está no elenco, no grupo, para poder nos ajudar. A gente não pode esquecer que Samuel, há pouco tempo estava sendo... Estava sendo não, fez um grande jogo contra o Guarani, e a minha primeira opção sem dúvida é o Samuel", afirmou o técnico Rodrigo Chagas. "Dinei é um atleta que está vindo para nos ajudar no transcorrer de toda a competição", completou.

Contratado junto à Jacuipense, Dinei entrou em campo pela última vez no sábado (29), quando se despediu do Leão do Sisal na derrota por 2x0 para o Floresta, na estreia da Série C do Brasileiro.

Também recém-contratados, o meia Bruno Oliveira e o atacante Ronan não são opção contra o Internacional. Eles não podem vestir a camisa do Vitória porque já defenderam Caldense e Atlético de Alagoinhas, respectivamente, na primeira fase da competição.

Quem está certo entre os titulares é o zagueiro Wallace. O capitão do Vitória não participou do empate em 1x1 com o Guarani na estreia da Série B do Brasileiro porque estava aprimorando a forma física após se recuperar de covid-19.

"Wallace com certeza vai estar voltando", confirmou Rodrigo Chagas. "Ficou fora pelo fato do covid-19. Acredito que está em uma performance bem melhor. Com certeza volta para nos ajudar nesse jogo tão importante. Pode ser que a gente tenha alguma outra mudança também", completou o treinador, sem revelar a alteração.

Uma possível escalação do Vitória diante do Internacional teria Ronaldo, Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Soares; David, Samuel e Guilherme Santos (Ygor Catatau).

Rodrigo Chagas admitiu a mudança de peças, mas garantiu que não vai mexer na forma do Vitória jogar para encarar o Internacional.

"A gente entende que é uma partida difícil, o adversário tem uma equipe muito bem montada, mas a gente não vai abdicar de forma alguma da maneira que a gente joga. Temos nossas ideias formadas e dentro disso vamos montar uma estratégia para que a gente possa ter aquele resultado que esperamos", projetou o treinador rubro-negro.

RIVAL

O Internacional terá desfalques. O volante Rodrigo Dourado sofreu uma lesão na coxa esquerda. Os atacantes Carlos Palacios e Paolo Guerrero foram convocados pelas seleções de Chile e Peru, respectivamente, para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo, e também estão fora.

O Internacional pode ir a campo com Marcelo Lomba, Renzo Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso (Johnny), Edenilson e Taison; Caio Vidal (Patrick), Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Mauricio (Patrick).