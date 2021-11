Com direito a bolo e música, Mercado São Miguel comemora um ano da reinauguração

Logo na entrada do Mercado São Miguel, localizado na Baixa dos Sapateiros, já se via que a sexta-feira (5) não se tratava de um dia comum. Os balões enfeitando a fachada, as pessoas reunidas e um bolo personalizado na região central do mercado davam o recado: está rolando festa. É que quem trabalha no local comemora um ano de funcionamento do mercado, que, depois de passar um período sucateado e com a estrutura danificada, foi reformado e entregue pela gestão municipal de Salvador ainda em 2020. Um feito que, segundo permissionários, marcou uma nova era para o equipamento, agora moderno e mais confortável.

Por conta de um retorno gradativo que caminha a passos lentos junto com a redução nos índices da pandemia, o movimento ainda não é o ideal no Mercado São Miguel e as pessoas têm voltado a passar por lá aos poucos. Cenário que, no entanto, não impede quem trabalha no local de se emocionar com a data, como contou Sidna Marla, presidente da associação dos permissionários do mercado.

"Pra mim, é emocionante fechar um ano que foi muito difícil. A gente inaugurou na pandemia e os permissionários persistiram com muita luta até chegar aqui. Vivenciamos dificuldades e, com a evolução no movimento do mercado, estamos mais motivados e felizes com o caminho que esse equipamento está tomando", afirma Sidna.

Aniversário do mercado teve bolo personalizado (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Festa dos permissionários

Outro que se emocionou com o aniversário de um ano do novo mercado foi Deco de Omolú, 82 anos, permissionário mais antigo do mercado que falou sobre gratidão e os planos de retomada para o local. "É um momento de agradecimento por chegarmos aqui já que existe toda resistência que temos para manter o São Miguel. Porém também de pedir a Deus que o mercado tenha a vida que queremos, que ele tenha uma vida boa comercialmente e possamos levantar esse mercado com muitos clientes passando por aqui", diz Deco.

Deco fez discurso na festa (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

E a comemoração não ficou por conta apenas dos que são mais antigos. Quem chegou lá por agora também teve pelo que agradecer. Caso de Sérgio Martins, 66, permissionário do mercado desde a sua reinauguração. "O mercado não tem tido tantos visitantes por conta da pandemia, mas teve uma série de transformações muito positivas. Criaram nossa capela, temos um parquinho para criançada, área de show. É um mercado bonito, bem estruturado e diferenciado para que as pessoas o tenham como destino para comprar, comer e passar o tempo. É por isso que comemoramos", declara Sérgio, que tem uma loja de artesanato no São Miguel.

Sérgio trabalha com artesanato no mercado (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Andréa Silva, 48, também é permissionária do equipamento há um ano e corrobora com as falas de Sérgio quanto à estrutura como principal motivo de festa para quem trabalha ali. "Foi um ano de luta, mas também de vitória e conquistas. Hoje, quando a gente parte esse bolo de um ano, comemoramos o desenvolvimento, o crescimento e a visibilidade que o mercado tem tomado. Clientes estão vendo que o mercado é bonito, seguro e conta com permissionários engajados em fazer o seu melhor", fala Andréa.

Ponto de parada

Presente na festa, a subsecretária Larissa Morais afirmou que foi com esse intuito de dar visibilidade ao local que a Prefeitura de Salvador o restaurou. Ela destaca ainda a importância histórica do São Miguel. "O Mercado São Miguel tem mais de 50 anos. Em 2018, o mercado estava em ruínas e a Prefeitura de Salvador se comprometeu em reerguer isso aqui com uma estrutura bacana que oferecesse segurança para permissionários e atraísse clientes que passagem pela região", diz.

O segundo objetivo, no entanto, custou a ser concluído, mas a subsecretária acredita que agora, com a retomada da economia e novas estruturas no local, ele já está voltando com toda pompa. "A pandemia veio e deixou não só o mercado como a cidade em instabilidade. Só que agora o mercado está voltando com todo o fervor que a gente queria e agora ainda conta com um parquinho com toda estrutura e segurança para os pequenos, o que é mais um atrativo", conclui Larissa.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo