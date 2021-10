Com dívidas de cerca de R$ 2,4 bilhões, Madero busca sócio para evitar falência

A rede de restaurantes Madero tem enfrentado dias difíceis para organizar as contas. O chef Junior Durski, proprietário da Madero, já precisou desistir de abrir o capital da sua empresa na bolsa em 2022 e agora, com dívidas bilionárias, aposta em arranjar um sócio para escapar da falência.

No total, as dívidas da empresa somam R$ 2,4 bilhões. A crise vem após o fechamento de várias unidades do restaurante devido a complicações causadas pela pandemia. Além disse, há o radicalismo de Durski que também prejudicou a imagem da empresa. O chef, que é bolsonarista, já atacou o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, gerando reações negativas nas redes sociais.

Mesmo com os problemas, segundo o Estado de Minas, a empresa nega que esteja avaliando o pedido de recuperação judicial.. Atualmente, a rede conta com cerca de 7 mil funcionários e 250 restaurantes pelo Brasil, incluindo as marcas Jeronimo, Durski e Ecoparada Madero.