Com dor na coxa, Van é poupado; Chiquinho volta a treinar

Poupado no dia anterior por causa de uma dor no tendão do pé, o lateral esquerdo Chiquinho treinou normalmente com o grupo na manhã desta quarta-feira (23), na Toca do Leão. Já o lateral direito Van não participou da atividade. O jogador reclamou de desconforto na coxa e realizou tratamento de fisioterapia.

Jordy Caicedo e Lucas Cândido também ficaram fora do treinamento focado em finalizações comandado pelo técnico Geninho. O atacante seguiu fazendo tratamento para combater a pubalgia e o volante se recupera de uma virose.

Apesar das baixas, a previsão é de que os três atletas voltem a treinar na quinta-feira (24), quando Geninho irá iniciar os trabalhos táticos visando o jogo contra a Ponte Preta, domingo (27), às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. “Está acertado que, exceto Ruy e Capa, todos eles irão treinar amanhã”, afirmou o médico Rodrigo Vasco da Gama ao site oficial do clube.

O elenco do Vitória viaja no início da tarde de sábado (26) para Campinas. Com 33 pontos, a dois da zona de rebaixamento, o Leão é o 16º colocado da Série B. A Ponte Preta ocupa a 10ª posição e soma 41 pontos.