Com dor na panturrilha, Raul Prata desfalca o Vitória contra o Remo

O técnico Ramon Menezes precisará fazer uma mudança forçada no time para o jogo contra o Remo, quarta-feira (16), às 16h, no estádio Baenão, em Belém. Com dor na panturrilha, o lateral direito Raul Prata não defenderá o Vitória na 4ª rodada da Série B do Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pelo CORREIO.

Com a baixa, Gabriel Inocêncio foi relacionado pela primeira vez para uma partida do Leão. O atleta de 26 anos foi contratado pelo Vitória em maio e precisou passar por cirurgia no joelho direito por causa de uma lesão meniscal. Recuperado, ele pode estrear com a camisa vermelha e preta.

Cedric, que é lateral direito de ofício, mas no começo da temporada foi mais utilizado pelo ex-técnico Rodrigo Chagas como volante, também é opção. Van não está à disposição. Ele está em fase de transição após se recuperar de lesão.

O elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão nesta segunda-feira (14) após o empate sem gols com o Operário, domingo (13), no Barradão. Após exames de rotina para diagnosticar covid-19, os jogadores foram divididos.

Aqueles que estiveram em campo contra a equipe paranaense por mais de 45 minutos fizeram apenas uma atividade regenerativa. Os demais participaram de um treino tático, que contou com as presenças dos atacantes Ronan e Wesley, antes em fase de transição.

Os jogadores foram liberados após o treino e se reapresentaram às 15h. A delegação rubro-negra viaja para Brasília às 17h45 e segue para Belém na terça-feira (15) de manhã. O elenco fará na capital paraense o último treinamento antes do jogo contra o Remo.