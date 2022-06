Com dores, Viih Tube é socorrida de aeroporto em cadeira de rodas: 'Eram gases'

A ex-BBB Viih Tube abriu seu coração nos stories do Instagram sobre um caso inusitado que aconteceu: a vez em que ela teve de ser socorrida em um aeroporto com muitas dores, precisando até mesmo de uma cadeira de rodas. No final das contas, felizmente, descobriu que eram só gases.

"Tal mãe tal filha, e eu que no aeroporto comecei a sentir uma dor horrível e fui até atendida de cadeira de rodas e eram gases", contou.

Ela se refere à sua "mãe" no período em que esteve no reality show, a cantora Pocah. A funkeira teve o mesmo problema há alguns meses, quando foi internada por não querer soltar um pum na frente do noivo.

"Acordei com uma dor bizarra, surreal, não conseguia ficar em pé, apenas curvada. Pensei que era cálculo renal, apendicite, hérnia umbilical que eu já tenho. Fiz uma série de exames e era o que? Peido preso", contou Pocah na época.

Dessa vez, ela reagiu ao post de Viih Tube desejando melhoras: "Peido é coisa séria”.