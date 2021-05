Com Douglas de volta, Bahia fecha preparação para pegar o Independiente

O Bahia está pronto para enfrentar o Independiente, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. Na tarde desta segunda-feira (3), o elenco tricolor realizou a segunda e última atividade antes do jogo, marcado para terça-feira (4), às 19h15, em Pituaçu, pela 3ª rodada da fase de grupos.

O goleiro Douglas retornou ao CT nesta segunda, após cumprir protocolo de isolamento por ter contraído covid-19. Ele participou de uma atividade específica para a posição, junto com Matheus Claus.

Os jogadores começaram a preparação com um trabalho físico na academia. Depois, o técnico Dado Cavalcanti comandou uma atividade de movimentação técnica em campo reduzido, com a presença de todos os atletas.

Em seguida, o treinador separou apenas os titulares, treinando situações de posse de bola e construção de jogo. Já os demais fizeram exercícios de cruzamentos e finalizações.

O lateral direito João Pedro e o zagueiro Anderson Martins fizeram um trabalho de transição na academia.

Com quatro pontos, o Bahia ocupa a vice-liderança do Grupo B da Sul-Americana, enquanto o rival, Independiente, é o primeiro colocado, com seis pontos. Se o Esquadrão ganhar, ultrapassa a equipe argentina. O atacante Rossi será desfalque, já que ainda cumpre um jogo de suspensão.