Com dúvida no ataque, Bahia encerra preparação para enfrentar o Fortaleza 

Depois de apenas dois dias de treino, o Bahia está pronto para o duelo contra o Fortaleza, marcado para este sábado (19), às 17h45, no estádio Castelão, no Ceará. Na manhã desta sexta-feira (18), o Esquadrão realizou o último treino antes da partida.

No estádio de Pituaçu, o técnico Guto Ferreira montou o time titular e fez um trabalho tático. O treinador parou a atividade em alguns momentos para corrigir a postura da equipe e passar orientações.

O Bahia vai ter pelo menos uma mudança certa para o jogo. O zagueiro Luiz Otávio foi expulso contra o CSA e está fora de ação. Henrique deve herdar a vaga ao lado de Ignácio. O problema maior para o tricolor está no ataque.

Artilheiro do time na temporada com cinco gols e da Copa do Nordeste com quatro, o atacante Rodallega não tem presença confirmada no jogo. Ele se recupera de uma entorse no tornozelo e está como dúvida.

Nesta sexta-feira, o colombiano participou de parte do treino com bola. Caso ele não tenha condições de jogo, Ronaldo, Marcelo Ryan e Marcelo Cirino são as opções para atuar como a referência no ataque. A escalação final só vai ser divulgada minutos antes de a bola rolar, mas uma provável formação tem:

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Henrique (Gustavo Henrique) e Djalma (Luiz Henrique); Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Raí, Marcelo Cirino (Rodallega) e Marco Antônio.