Com dúvida no meio, Guto começa a montar Bahia que pega o Flamengo

Aos poucos, o time do Bahia que enfrenta o Flamengo, em duelo marcado para esta quinta-feira (11), às 19h, no Maracanã, vai ganhando forma. Na manhã desta terça-feira (9), o elenco tricolor realizou mais um treino de preparação para o duelo.

No estádio de Pituaçu, o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático no qual montou a provável equipe titular. O treinador não deu pistas da escalação, mas ele vai ser obrigado a fazer pelo menos uma mudança.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Patrick está fora do confronto. Sem ele, Raniele, Edson, Luizão e Lucas Araújo disputam uma vaga no meio-campo.

No ataque, Guto pode promover a entrada de Rossi. O atacante foi destaque na vitória sobre o São Paulo, marcando o único gol da partida. Na ocasião, o camisa 7 começou a partida no banco já que estava voltando de lesão.

Depois do treino, a delegação do Bahia embarcou para o Rio de Janeiro, local da partida com o Flamengo. Na quarta-feira (10), o tricolor treina no CT do Botafogo e fecha a preparação.