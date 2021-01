Com edema na coxa, Vico desfalca o Vitória contra o América-MG

O Vitória terá uma baixa no setor ofensivo diante do América-MG. Com um edema na coxa direita, o atacante Vico foi vetado pelos médicos e não enfrenta o líder da Série B no jogo de sábado (9), às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A tendência é que Ewandro fique com a vaga de titular. Mateusinho também é opção. Revelado na base rubro-negra, Caíque Souza foi relacionado para reforçar o banco de reservas.

A delegação do Vitória viajou nesta sexta-feira (8) para a capital mineira. Antes, encerrou a preparação para a partida na Toca do Leão. O treinamento contou com atividade tática e ênfase nas bolas paradas.

Recuperado de uma entorse no tornozelo, o lateral direito Léo treinou normalmente e está à disposição, assim como o volante Matheus Frizzo, ausente em dois treinos desta semana por causa de um trauma no jelho.

Já o goleiro Ronaldo, que se recupera de lesão na coxa, segue fora. Ele até participou de duas atividades em campo consecutivas, mas precisou voltar a fazer fisioterapia. César será titular novamente.

Depois do jogo contra a equipe mineira, o elenco do Vitória segue de Belo Horizonte para Florianópolis, em Santa Catarina, onde enfrentará o Avaí, na quarta-feira (13), às 19h, no estádio da Ressacada.

Em 15º lugar, o Leão soma 37 pontos, apenas dois a mais que o Náutico, 17º colocado e primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe pernambucana entra em campo nesta sexta-feira. Às 19h15, recebe o Paraná, no estádio dos Aflitos, no Recife.