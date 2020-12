Com edema na coxa, Vico é vetado do jogo do Vitória contra o CSA

O atacante Vico será mais um desfalque do Vitória para o duelo contra o CSA, pela 31ª rodada da Série B. O jogador passou por um exame de imagem nesta segunda-feira (21) e foi diagnosticado com um edema na coxa. Com isso, foi vetado da partida, que acontece nesta terça-feira (22), às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

A informação foi publicada pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO. Para a posição, o técnico Mazola Júnior tem Ewandro à disposição.

Além de Vico, ficam de fora do jogo contra o CSA o volante Matheus Frizzo e o zagueiro Mateus Moraes, suspensos. Por outro lado, Mazola terá retornos de jogadores importantes: o atacante Léo Ceará, o zagueiro Maurício Ramos e o volante Guilherme Rend, recuperados de lesão, e Wallace, que cumpriu suspensão.

Com 36 pontos, o Vitória é o 15º colocado da Série B. São quatro pontos a mais que o Figueirense, que abre a zona de rebaixamento.