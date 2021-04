Com Eduardo e Wesley, Vitória inicia preparação para pegar o Altos

O elenco do Vitória se reapresentou nesta quinta-feira (15) e iniciou a preparação para enfrentar o Altos, do Piauí, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A atividade teve como novidade as presenças do meia Eduardo e do atacante Wesley Pionteck, recuperados de lesões.

Entre os jogadores que atuaram na derrota por 1x0 para o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano, apenas João Victor e Aníbal participaram do trabalho em campo. Os demais participaram de um regenerativo.

Durante a atividade, o técnico Rodrigo Chagas dividiu o elenco. Os atletas do setor ofensivo fizeram treino de finalizações com o uso de obstáculos, enquanto os defensores fizeram uma atividade específica para o setor com o assistente Flávio Tanajura. Na parte final, com o grupo reunido, o treinador comandou um trabalho de ataque contra defesa.

Os laterais Cedric e Pedrinho, que deixaram a partida machucados, ficaram em tratamento no departamento médico. Segundo o Vitória, os dois apresentaram melhoras significativas dos traumas nos tornozelos sofridos durante o jogo e serão reavaliados nesta sexta-feira (16).

O volante Guilherme Rend e o atacante Caíque Souza realizaram um treino de transição. Já Fernando Neto foi liberado somente para correr em torno dos campos até realizar mais um exame de controle a lesão muscular.

O duelo contra o Altos será neste sábado (17), às 18h30, no Barradão. Pelo regulamento da Copa do Nordeste, quem vencer garante a vaga nas semifinais e, em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.