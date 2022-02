Com Eduardo, Vitória treina focado no xará de Conquista

Poupado do treinamento de domingo (6) por causa de um procedimento dentário, Eduardo está novamente à disposição de Dado Cavalcanti. O meia treinou normalmente com o elenco na manhã desta segunda-feira (7) e está confirmado no confronto com o Vitória da Conquista, domingo (13), às 16h, no estádio Lomanto Júnior, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

Quem também está à disposição para o jogo contra o Bode é o zagueiro Mateus Moraes. Expulso contra o Jacuipense, ele cumpriu suspensão automática no Ba-Vi, mas está apto para atuar diante do Vitória da Conquista. A tendência é que ele volte a fazer dupla de zaga com Alisson Cassiano e Ewerton Páscoa, que o substituiu, fique como opção no banco de reservas.

No treino desta segunda-feira, Dado Cavalcanti trabalhou movimentações táticas. Ele treinou jogadas, ajustes de posicionamentos, marcação e condução na saída de bola. O técnico ainda terá cinco dias de atividades até o jogo contra o Bode. A viagem para Vitória da Conquista será na sexta-feira (11) à tarde, após a última atividade em Salvador.

Com cinco pontos, o Vitória ocupa a 6ª posição na tabela do Campeonato Baiano. O rival Bahia tem um ponto a mais e é o 5º colocado. Dono de 12, o Jacuipense lidera a competição. O Bahia de Feira é o vice-líder, com 10 pontos somados. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais do estadual.