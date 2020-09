Com efeito suspensivo, Vitória terá Léo e Vico contra o Juventude

A derrota diante do Cruzeiro em Belo Horizonte ficou para trás, e agora a delegação do Vitória já está em Caxias do Sul, na serra gaúcha, onde enfrentará o Juventude na segunda-feira (14), às 20h, pela 10ª rodada da Série B.

O elenco rubro-negro chegou ao Rio Grande do Sul neste sábado (12), reforçado por três jogadores que não enfrentaram o time mineiro: o meia Marcelinho, o atacante Jordy Caicedo, que estavam suspensos, e o goleiro Lucas Arcanjo, que se juntará a Ronaldo e César entre as opções de Bruno Pivetti.

Outra boa notícia é que o STJD concedeu efeito suspensivo para os atacantes Léo Ceará e Vico, que estavam suspensos respectivamente por dois e um jogo. Assim, eles poderão jogar até que o caso seja julgado pela instância superior do tribunal.

Por outro lado, o desfalque será o lateral esquerdo Thiago Carleto, capitão do time, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1x0 no Mineirão. Com isso, Leocovick será o titular.

Com 13 pontos, o Leão tem três a menos que a Chapecoense, que fecha o G4 em 4º lugar, porém o time catarinense disputou duas partidas a menos. Ponte Preta, Paraná e América-MG somam 17 pontos cada.