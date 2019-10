Com Élber e Moisés, Bahia está pronto para enfrentar o Santos

O Bahia finalizou nesta quarta-feira (30) os preparativos para o jogo contra o Santos, válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na quinta-feira (31), às 19h15, na Vila Belmiro.

O treino comandado pelo técnico Roger Machado foi fechado à imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, apenas o volante Elton, que se recupera de cirurgia no joelho, não participou da atividade.

O tricolor conta com o retorno de dois jogadores na partida contra a equipe paulista. Moisés está recuperado de lesão e vai reassumir a lateral esquerda. Após suspensão, Élber volta a formar o trio ofensivo ao lado de Artur e Gilberto.

A delegação do Bahia viaja para São Paulo à tarde. Com 41 pontos, o Esquadrão é o 9º colocado no Brasileirão e tenta se reabilitar na competição após duas derrotas, para Ceará e Internacional.

O Santos também não vence há duas rodadas. Com 52 pontos e na 3ª posição, o alvinegro perdeu para o Atlético-MG e empatou com o Corinthians.