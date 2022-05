Com elevadores quebrados, corpos são transportados em carros-prancha no estacionamento do IML

Com os três únicos elevadores quebrados desde a manhã da quinta-feira (5), os corpos do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) estão sendo transportados em carros-prancha no estacionamento do órgão. Os cadáveres saem da sala de necropsia, que fica no primeiro andar do prédio, para a geladeira, no andar térreo.

Para tal façanha, os carros-pancha descem uma rampa que faz a ligação dos andares. O CORREIO testemunhou o transporte de três corpos, fazendo registros de dois deles - um caiu no chão e posteriormente foi colocado de volta ao carro-prancha.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Um dos funcionários que trabalha na necropsia disse à reportagem que os elevadores estão quebrados desda a manhã de ontem. "Recentemente milhões foram usados para a reforma do IML, mas não resolveram o problema dos elevadores", disse um funcionário do setor de necropsia. Em 2016, o CORREIO flagrou o mesmo problema.

Durante a apuração, a reportagem foi abordada por um funcionário do setor administrativo do IML , que confirmou que os elevadores usados para o transporte de corpos estão com defeito, porém, relatou que o problema aconteceu ontem à tarde. "São elevadores antigos e que a manutenção é feita por uma empresa terceirizada", disse.

O CORREIO procurou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que é responsável pelo IMLNR, mas até o momento não teve resposta.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)