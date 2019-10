Com Ernando, Bahia inicia preparação para pegar o São Paulo

A preparação para enfrentar o São Paulo, adversário desta quarta-feira (9), às 21h, na Fonte Nova, já começou no Bahia. Na tarde desta segunda-feira (6), o elenco tricolor voltou aos treinos no Fazendão. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Athletico-PR fizeram um treino regenerativo. O restante do grupo foi para o campo.

A principal novidade do dia ficou por conta do zagueiro Ernando. Recuperado de uma cirurgia na coluna para corrigir uma hérnia de disco, o zagueiro trabalhou pela primeira vez com o elenco desde que iniciou o tratamento.

No gramado, Roger Machado comandou um trabalho técnico em campo reduzido. Nesta terça-feira (7), o elenco tricolor volta aos treinos e Roger vai contar com os titulares para esboçar o time que entra em campo.

Contra o São Paulo, Bahia vai ter os desfalques dos meias Guerra, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Shaylon, que está emprestado pelo time paulista e não pode atuar por conta de uma cláusula contratual.

Com 37 pontos, o Bahia está na sétima colocação do Brasileirão. Já o São Paulo é o quinto, com 39 pontos.