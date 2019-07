Com estiramento no joelho, Guerra não joga contra o Grêmio

O que já era esperado pela comissão técnica do Bahia, foi confirmado: o meia Guerra está fora do duelo decisivo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (17), às 19h15, na Fonte Nova, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito durante a partida contra o Santos, no último sábado (13), e vai desfalcar o tricolor por pelo menos duas semanas.

Na manhã deste segunda-feira (15), Guerra passou por exame de imagem que constatou a lesão. De acordo com Luiz Sapucaia, médico do Bahia, o meia já iniciou o tratamento e não vai passar por cirurgia. Sapucaia lembrou ainda que a lesão do venezuelano é semelhante a que o volante Gregore sofreu esse ano.

"Guerra sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, um acidente de trabalho. É uma lesão similar à que o Gregore teve em um passado recente, uma lesão com estiramento de um ligamento importante, que dói muito, dá uma certa estabilidade ao joelho. Vamos imobilizar por uma ou duas semanas e a resposta e o retorno dele às atividades será relacionado a evolução desse quadro", explicou o médico tricolor.

Ainda de acordo com Sapucaia, a lesão não tem relação com um possível histórico do jogador. Guerra foi contratado pelo Bahia durante a pausa para a Copa América e fez apenas dois jogos com a camisa tricolor, ambos entrando no segundo tempo. Sem ele, Roger conta apenas com Ramires e Shaylon como opções para armar o meio-campo da equipe. "Isso é uma lesão casual, que acontece no esporte, o atleta foi avaliado quando chegou ao clube e não existe nenhum histórico de lesão do gênero", explicou Sapucaia.

Outro que também vai demorar para voltar a ficar como opção para Roger Machado é o atacante Rogério. Ele machucou o ombro durante um treino no Fazendão e vai precisar passar por cirurgia. O prazo para o retorno não foi indicado.

"No caso de Rogério o ombro saiu do lugar, ocorreu uma lesão ligamentar importante e vamos precisar submetê-lo a um processo cirúrgico para que a gente tenha a segurança de que isso não ocorra outra vez. O tempo de recuperação nós só vamos ter depois que o cirurgião de ombro, que é um especialista, nos posicionar", afirmou.